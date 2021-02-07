Известный российский актер Дмитрий Дюжев заболел и покинул проект «Танцы со звездами», о чем в начале выпуска поведал ведущий шоу Андрей Малахов. Поклонники шоу расстроились, что больше не увидят выступлений красивой пары Дюжев — Смольникова.

В конце программы Дмитрий связался по видео-связи со зрителями, и сказал, что очень ждет возвращения на проект и очень скучает по членам жюри, в которых влюбился с первого взгляда.

Как выяснилось, актер сейчас проходит лечение в Германии. Какой недуг его сковал, Дмитрий не признался, но заверил поклонников, что чувствует себя великолепно. Судя по тому, что актер улыбался и шутил, он пошел на поправку.

Марина Хоружая