На портале Горком36 опубликовали новые подробности о личности предполагаемого убийцы учительницы математики Натальи Тушинской. Журналистам Вести Воронеж удалось связаться с его бывшей сожительницей, которая рассказала, что никаким медиком он не был.

По словам женщины, ее бывший сожитель бродяжничал, а на жизнь зарабатывал временными подработками. То трудился грузчиком, то доставщиком в пивных точках. А иногда выезжал на заработки в Россию.

Еще две недели назад данный персонаж находился в родном Луганске. Местные полицейские вроде бы пытались выдворить его из съемной квартиры, после жалобы хозяина, что из нее устроили притон. Особых подробностей женщина о жизни бывшего сожителя не знает, так как рассталась с ним еще в 2018 году, после того, как он домогался ее несовершеннолетней дочери. Девочка спряталась у соседей, а сожитель сбежал, боясь, что женщина напишет заявление в милицию. Предположительно, он скрылся в России.

Воспоминания о сожителе у нее мягко говоря не лучшие. Женщина утверждает, что он ежедневно пил и курил травку, и называет его не иначе, как «животное». Также она утверждает, что бывший сожитель был ранее судим.

Марина Хоружая