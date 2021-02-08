В Воронеже на путепроводе на улице Ленина в рамках реконструкции объекта продолжаются работы по погружению трубошпунтованных свай.

Напомним, что общее количество трубошпунтованных свай, которые нужно погрузить – 122 (92 для будущих опор самого сооружения и 30 для технологической эстакады с коммуникациями – эти работы были выполнены в прошлом году), каждую сваю нужно погрузить в грунт до проектной отметки – на глубину 11 метров (длина самого трубошпунта – 14,5 метров). На обеих сторонах путепровода согласно проектной документации необходимо погрузить по 46 трубошпунтов: на одной стороне (опора №2, со стороны проспекта Революции) погружены все трубошпунты, сейчас ведутся работы на второй (опора №1, со стороны улицы Ленина). В настоящий момент подрядной организации осталось погрузить последние 26 штук. Чтобы погрузить один трубошпунт сначала производится лидерное бурение, затем осуществляется само погружение.

Кроме того, параллельно ведутся работы по устройству арматурных выпусков и арматурных сеток подферменников, изготовление арматурных позиций ригеля и монтаж арматурного каркаса ригеля на опоре №2.