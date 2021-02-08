Тело мёртвого мужчины обнаружили 7 февраля, в воскресенье, в микрорайоне Шилово в Воронеже.

Труп нашли местные жители на улице Теплорэнергетиков, сообщили в социальных сетях шиловцы.

На детской площадке, неподалеку от места обнаружения тела наблюдались пятна крови.

На месте происшествия работали полицейские и следователи.

Официальную информацию об этом инциденте, по всей вероятности, дадут позже.