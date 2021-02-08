Труп мужчины нашли в воронежском Шилово
Тело мёртвого мужчины обнаружили 7 февраля, в воскресенье, в микрорайоне Шилово в Воронеже.
Труп нашли местные жители на улице Теплорэнергетиков, сообщили в социальных сетях шиловцы.
На детской площадке, неподалеку от места обнаружения тела наблюдались пятна крови.
На месте происшествия работали полицейские и следователи.
Официальную информацию об этом инциденте, по всей вероятности, дадут позже.
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