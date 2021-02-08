Десятки домов в Воронеже в сильный мороз остались без горячей воды и отопления
Из-за коммунальной аварии в Железнодорожном районе Воронежа в сильный мороз без отопления и горячей воды остались десятки домов.
Как сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра» пострадала теплосеть на концессионном участке возле дома 162 по Ленинскому проспекту.
Без теплоснабжения в итоге остались получающие тепло от котельной дома по улицам Переверткина, 25 Января, Зои Космодемьянской, Суворова, Остужева и Ленинском проспекте.
По данным коммунальщиков, чтобы устранить аварию, ремонтникам понадобится не менее 15 часов. На месте аварии работают оснащенные необходимой техникой три бригады «Квадры».
Фото pixbay.com
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