Из-за коммунальной аварии в Железнодорожном районе Воронежа в сильный мороз без отопления и горячей воды остались десятки домов.

Как сообщили в пресс-службе предприятия «Квадра» пострадала теплосеть на концессионном участке возле дома 162 по Ленинскому проспекту.

Без теплоснабжения в итоге остались получающие тепло от котельной дома по улицам Переверткина, 25 Января, Зои Космодемьянской, Суворова, Остужева и Ленинском проспекте.

По данным коммунальщиков, чтобы устранить аварию, ремонтникам понадобится не менее 15 часов. На месте аварии работают оснащенные необходимой техникой три бригады «Квадры».

Фото pixbay.com