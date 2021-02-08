В десяти детских садах и пяти школах 8 февраля отменили занятия из-за в коммунальной аварии на Левом берегу Воронежа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, родителям сообщат дополнительно о дальнейшем режиме работы учебных заведений.

В список детских садиков, где не будет сегодня занятий вошли дошкольные учреждения № 66, 43, 104, 96, 121, 120, 125, 131, 128, 176.

Учебы не будет сегодня в школах №68, №19, №74, гимназии №9, лицее №3 с дошкольным отделением.

Напомним, что устраняют коммунальную аварию в Железнодорожном районе три бригады ПАО «Квадра». На устранение неисправностей требуется как минимум 12 часов.

Фото «Вести ПК»