Занятия из-за коммунальной аварии отменили в 5 школах и 10 детсадах Воронежа
В десяти детских садах и пяти школах 8 февраля отменили занятия из-за в коммунальной аварии на Левом берегу Воронежа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, родителям сообщат дополнительно о дальнейшем режиме работы учебных заведений.
В список детских садиков, где не будет сегодня занятий вошли дошкольные учреждения № 66, 43, 104, 96, 121, 120, 125, 131, 128, 176.
Учебы не будет сегодня в школах №68, №19, №74, гимназии №9, лицее №3 с дошкольным отделением.
Напомним, что устраняют коммунальную аварию в Железнодорожном районе три бригады ПАО «Квадра». На устранение неисправностей требуется как минимум 12 часов.
Фото «Вести ПК»
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