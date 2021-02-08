МЧС предупредило воронежцев о сильном ветре, снеге и гололедице
О неблагоприятных погодных условиях предупредили спасатели жителей Воронежской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 9 февраля повсеместно ожидается сильный снег и метель. На автотрассах возможны снежные заносы. Ветер порывами может достигать 20 метров в секунду.
Спасатели просят граждан принять во внимание прогнозы синоптиков. Водителей просят не выезжать на трассы без особой на то необходимости.
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