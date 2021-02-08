В Воронежской области пенсионер подозревается в поджоге соседнего дома
63-летний пенсионер из Воронежской области подозревается в поджоге дома.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в селе Ширяево Калачеевского района произошел пожар в нежилом доме. О возгорании сообщил 57-летний владелец.
Полицейские заподозрили в поджоге 63-летнему ранее судимого мужчину, который живет по соседству. Как оказалось, мужчина взломал дом, залез внутрь, и зажег разлитое по помещению техническое масло.
Пенсионер дал признательные показания. Ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
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