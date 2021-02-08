Подписку от невыезда взяли с бывшего депутата Воронежской областной думы Сергея Почивалова, которого правоохранители подозревают в особо крупном мошенничестве.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уже сообщалось, Почивалова задержали в конце прошлой недели на основании возбужденного уголовного дела по материалам регионального управления ФСБ.

По версии следствия подконтрольная бывшему народному избраннику компания ООО «Сарк Инвест», отгружала комбинатам благоустройства песок ненадлежащего качества. Сумма причиненного ущерба оценивается в 11 миллионов рублей.

Издание сообщает, что основанием для выбора меры пресечения в виде подписки о невыезде стала явка с повинной господина Почивалова.

Ранее сообщалось, что из-за возбуждения уголовного дела членство Сергея Почивалова в партии «Единая Россия» было приостановлено 8 февраля.

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