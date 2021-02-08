Отказаться от машин из-за надвигающегося снегопада посоветовали воронежцам в мэрии
Мощный снегопад накроет Воронеж во вторник, 9 февраля, утром. По прогнозам метеорологов, должно выпасть не менее 14 мм осадков.
В связи с этим в мэрии посоветовали жителям города отказаться от использования личного автотранспорта.
Во время стихии комбинаты благоустройства будут вести очистку дорог и тротуаров. Машины же будут мешать работе коммунальщиков.
Также из-за непогоды не исключены ДТП. Из-за них возможны пробки на дорогах. Так что по пути на работу и обратно лучше пользоваться общественным транспортом.
Фото «Вести ПК»
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