Мощный снегопад накроет Воронеж во вторник, 9 февраля, утром. По прогнозам метеорологов, должно выпасть не менее 14 мм осадков.

В связи с этим в мэрии посоветовали жителям города отказаться от использования личного автотранспорта.

Во время стихии комбинаты благоустройства будут вести очистку дорог и тротуаров. Машины же будут мешать работе коммунальщиков.

Также из-за непогоды не исключены ДТП. Из-за них возможны пробки на дорогах. Так что по пути на работу и обратно лучше пользоваться общественным транспортом.

Фото «Вести ПК»