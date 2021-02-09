651,5 миллионов рублей потратят в Воронеже на комплексный ремонт дорого по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, протяженность участков составит 39 км, а дороги отремонтируют на 39 улицах.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал:

– В этом году с дорожными работами все больше начинаем уходить на второстепенные улицы, а также в частный сектор, где многие дороги исторически вообще не имели никогда твердого покрытия.

В ближайшее время власти объявят торги. Мэрия будет вести тщательный контроль за исполнением работ, в том числе и с помощью лабораторных экспертиз покрытия. Гарантия на новые дороги составит 5 лет.

Фото пресс-службы администрации Воронежа