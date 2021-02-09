Доследственную проверку начали следователи по факту публикаций в СМИ материалов о нападении стаи бродячих собаках на воронежскую школьницу.

Инцидент случился вчера, 8 февраля, на улице Циолковского. Собачья стая напала на девочку и повалила ее на землю. Отбить ребёнка от разъяренных животных помогли подбежавшие к месту происшествия люди.

В соцсетях появилось видео данного происшествия. На нем видно, как от собак бежит девочка с рюкзаком. Возле дома она падает. Собаки после этого разбегаются.

Жители этого двора, это уже не первый случай, когда безнадзорные животные стаями нападают на людей.