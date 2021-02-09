Следователи проверят нападение стаи бродячих собак на школьницу в Воронеже
Доследственную проверку начали следователи по факту публикаций в СМИ материалов о нападении стаи бродячих собаках на воронежскую школьницу.
Инцидент случился вчера, 8 февраля, на улице Циолковского. Собачья стая напала на девочку и повалила ее на землю. Отбить ребёнка от разъяренных животных помогли подбежавшие к месту происшествия люди.
В соцсетях появилось видео данного происшествия. На нем видно, как от собак бежит девочка с рюкзаком. Возле дома она падает. Собаки после этого разбегаются.
Жители этого двора, это уже не первый случай, когда безнадзорные животные стаями нападают на людей.
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