В полночь на 9 февраля, бригады ПАО «Квадра» завершили ремонт трубопровода в Железнодорожном районе Воронежа. Эта авария оставила несколько десятков жилых домов и 13 социальных учреждений без тепла в тот момент, когда на улице был сильный мороз.

В пресс-службе коммунального предприятия рассказали, что ремонтники заменили 11 метров трубы возле дома 162 по Ленинскому проспекту.

Подключением тепла занимаются сотрудники управляющих компаний.

Ранее сообщалось, что для жильцов многоэтажек, оставшихся без тепла, были открыты пункты обогрева.

Фото ПАО «Квадра»