815 тонн песко-соляной смеси израсходовали комбанты благоустройства в Воронеже в преддверии сильного снегопада в ночь на 9 февраля.

По информации пресс-службы мэрии, городские коммунальщики заранее обработали основные магистрали, опасных участков улично-дорожной сети, остановок, тротуаров, пространства вблизи пешеходных переходов.

Пескосмесь из-за низких температур на улице «усилили» большой порцией соли.

С началом снегопада дорожники вышли для сплошной обработки городских дорог. В течение всего периода непогоды коммунальщики будут проводить циклы «обработка — подметание».

Напомним, что накануне в мэрии попросили владельцев автомобилей не выезжать без особой необходимости на автотрассы. Это может помешать очистке дорог, а также создать пробки в случае ДТП.