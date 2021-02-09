Для дискредитации победы в ВОВ и акций «Бессмертного полка» немцы вернули в Россию агента Навального.

Как заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров, немецкие лидеры в восторге от публичных заявлений Навального о ветеранах, критических оценок о деятельности общероссийского проекта «Бессмертный полк».

Довольны они и высказываниями осужденного за мошенничество блогера в контексте пересмотров итогов Второй мировой войны. Немцы пытаются, таким образом, взять реванш.

Потомки капитулировавших в 1945 году немцев сделали Навального орудием против памяти о СССР, его победе в Великой Отечественной войне.

— И самолеты за ним посылают, и канцлер к нему в палату ходит, и во дворце казенном он живет, — говорит депутат Федоров.

С помощью Навального страны Запада и, в частности, Германия собираются заняться пересмотром итогов Второй мировой войны. В чем, кстати, и отличился Европейский парламент, приняв недавно соответствующую резолюцию.

У россиян очень хорошая историческая память, поэтому у Запада ничего не получится, считает парламентарий.

— Наш народ проявил удивительное единство и единодушие во время референдума прошлого года о суверенитете и признании России как правопреемницы Советского Союза, — говорит Федоров. — Никто не забыт и ничто не забыто.

Поэтому оболванить россиян с помощью являющегося серьезным проектом германского правительства агента Навального, никак не получится.