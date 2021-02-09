В Воронеже родители школьников «закрыли» магазин «Красное&Белое»
Закрытия алкогольного магазина «Красное&Белое» добились родители школьников в Воронеже.
Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, у торгового заведения, расположенного на улице Карпинского, аннулировали лицензию.
Как оказалось, магазин, в нарушение законодательства, находился вблизи центра допобразования «Созвездие».
Родители учащихся писали жалобы, а после визита сотрудника прокуратуры, заведение было закрыто в добровольном порядке.
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