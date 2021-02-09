Закрытия алкогольного магазина «Красное&Белое» добились родители школьников в Воронеже.

Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, у торгового заведения, расположенного на улице Карпинского, аннулировали лицензию.

Как оказалось, магазин, в нарушение законодательства, находился вблизи центра допобразования «Созвездие».

Родители учащихся писали жалобы, а после визита сотрудника прокуратуры, заведение было закрыто в добровольном порядке.