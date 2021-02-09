Вчера, 8 февраля, около четырех часов вечера на улице Шишкова под окнами многоэтажного дома жильцы обнаружили страшную находку. Прямо около подъезда лежало тело мертвой девушки 23 лет. Минут 30 спустя, кто-то из жильцов дома вынес из дома покрывало и накрыл тело — видимо не захотели, чтобы дети видели весь этот ужас.

Кто-то вызвали полицию, и весь вечер на месте происшествия работали следственные органы, которые обнаружили на теле погибшей девушки многочисленные травмы. Также было установлено, что погибшая выпала их окна 16 этажа. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Марина Хоружая