Сегодня в Новосибирске начали следственную проверку касательно ситуации с зарплатами ученых института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН . 8 февраля на заседании совета по науке и образованию сотрудница данной организации, которая в прошлом году стала лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, пожаловалась Владимиру Путину на катастрофически низкие зарплаты.

По словам Анастасии Проскуриной, она как старший научный сотрудник получает 25 тысяч рублей (плюс надбавка в размере 6 тысяч, которая действует с этого года). Глава государства дал задание главе Министерства финансов Антону Силуанову, а также министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться, что происходит в российских регионах относительно зарплат ученых. Теперь этот вопрос находится на контроле у Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. В данный момент следователями устанавливается круг тех научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены и оценивает действия должностных лиц одного из ведущих сибирских научных институтов, отвечающих за начисление денежного вознаграждения ученым.

Марина Хоружая