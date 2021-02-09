Энергоснабжение пяти поселков в Воронедской области восстановили сотрудники филиала «Россети Центр Воронежэнерго».

Без электричества оставили несколько поселков гости свадьбы в поселке Заболотовка Ольховатского района.

Как сообщает пресс-служба предприятия, торжества по поводу бракосочетания проводились на улице Тимошенко. В разгар веселья гости стали взрывать пневматические хлопушки.

Металлизированные ленты, находящиеся внутри заряда, при выстреле попали на высоковольтные провода напряжением 10 тысяч вольт. Произошло замыкание, в результате чего, свет пропал в 5 поселках Ольховатского района: в самой Заболотовке, Большие и Малые Базы, Марченковке, а также в райцентре Ольховатка. В общей сложности пострадали 8 тысяч потребителей электричества.

Энергетики вместе с полицией устанавливают виновников происшествия.

Электричество кратчайшие сроки восстановили специалисты воронежского филиала Россетей.

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