Сегодня стало известно,что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование касательно российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в результате чего разработчик теперь может подать заявку на регистрацию препарата в ЕС.

Российским фондом прямых инвестиций уже подана заявка на регистрацию вакцины в ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам), о чем заявили в РФПИ. В фонде сообщают, что заявка на регистрацию вакцины в Евросоюзе была подана еще 29 января через процедуру rolling review. Одобрения пока получено не было.

Научное консультирование -обычная процедура EMA, доступная всем компаниям и направленная на то, чтобы облегчить дальнейшую разработку лекарств в Евросоюзе.

Марина Хоружая