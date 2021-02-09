Сегодняшним утром в наш регион поступила очередная партия вакцины в количестве свыше 63,5 тыс. доз. По утверждению главы Воронежской области, поставки продолжаются.

Губернатор признался, что ежедневно изучает интерес воронежцев к вакцине, учитывает жалобы и предложения горожан по данному вопросу и дает поручения оперативно устранить проблемы. В регправительстве утверждают, что динамика вакцинирования в области неплохая — на сегодняшний день привито порядка 40 400 человек.

Александр Гусев уверен, что чем больше людей привьется, тем быстрее все мы вернемся к нормальной жизни. Мы уже сообщали о том, что глава региона дал поручение завершить вакцинацию к лету текущего года.

Марина Хоружая