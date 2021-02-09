Известного российского актера Михаила Ефремова, осужденного на 7.5 лет за смертельное ДТП, из белгородской колонии этапировали в Москву. В московском СИЗО «Водник», куда артиста определили в 5-местную камеру, его посетил ответсек ОНК (общественной наблюдательной комиссии Москвы) Алексей Мельников.

Мельников рассказал позже, что Ефремов был удивлен данному перемещению, поскольку никаких официальных уведомлений о подобных планах от следствия не получал. Причины перевода ему тоже неведомы. Спецпоезд из Белгорода следовал до Москвы 3-4 дня, и все это время актеру не давали покурить. Больше жалоб от осужденного актера не поступало. Также визитер отметил, что Михаил Ефремов хоть и выглядит усталым, но держится молодцом.

Пока что в 5-местной камере вместе с актером находится лишь один сокамерник, которого осудили за кражу. В камере имеются телевизор, чайник, холодильник — практически все удобства. В московском изоляторе Ефремов пробудет два месяца, как выяснилось, его привезли в столицу для участия в следственных действиях. Речь идет об очной ставке с участием актера по делу о ложных показаниях в рамках процесса (Ефремов проходит по делу как свидетель).

Напомним, что 20 ноября прошлого года МВД возбудило уголовные дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания») против трех свидетелей, которых приглашал адвокат Ефремова Эльман Пашаев в суд. Они заявляли, что в момент аварии артист не сидел за рулем своего авто.

Марина Хоружая