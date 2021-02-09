Губернатор Воронежской области Александр Гусев высказался 8 февраля на совещании о введении дистанционного обучения для школьников.

По его словам, в обозримом будущем возврата к такой форме обучения не будет.

Малокомплектные школы глава региона предложил «подключать к большим школам для получения знаний», естественно, при наличии устойчивых систем передачи видеоинформации.

Также на совещании говорилось о важности наличия интернета у всех учеников, особенно в сельских школах.