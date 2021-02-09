Депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематической неделе приемов, организованной партией «Единая Россия».

Более 600 обращений поступило от воронежцев в ходе тематической недели приемов по вопросам здравоохранения

Почти половина обращений была решена положительно уже в день приема.

— Темы медобслуживания и здоровья в целом в условиях сложившейся за последний год эпидемиологической ситуации приобрели особую актуальность. Это еще раз показала Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения, которая проходила с 1 по 5 февраля в онлайн-режиме. Жители региона живо откликнулись на возможность обозначить перед депутатским корпусом волнующие их вопросы. Они касались лекарственного обеспечения, госпитализации, амбулаторного и стационарного лечения, работы «скорой помощи». Разумеется, существенная часть обращений коснулась аспектов начавшейся массовой вакцинации от коронавируса. Ряд актуальных направлений был обозначен самими работниками учреждений здравоохранения, обратившимися к парламентариям, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В общей сложности в партийные приемные поступило от воронежцев 632 обращения по теме здравоохранения.

Отметим, что 48% вопросов было положительно решено в день обращения. Парламентариям удалось снять, в том числе, и ряд масштабных вопросов. Так, руководитель региональной общественной партийной приемной, заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по ЖКХ, энергетике и тарифам Марина Андрейчук окажет содействие в приобретении оргтехники для стоматологической поликлиники № 4, мебели для городской поликлиники № 10. Председатель парламентского Комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников помог в организации тестирования на COVID-19 футбольной команде города Семилуки. В свою очередь председатель думского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров организует выездную диспансеризацию для жителей микрорайона Подгорное.

Завершилась тематическая неделя прямым эфиром на радио «Мелодия» с участием члена Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Людмилы Ипполитовой и руководителя региональной приемной Партии депутата Воронежской областной Думы Марины Андрейчук.

Парламентарии ответили на вопросы жителей региона в прямом эфире, рассказали об изменениях законодательства в сфере здравоохранения, а также о работе депутатов Воронежской областной Думы по совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере.

— По итогам Недели приемов уже проводится анализ вопросов, поднятых жителями региона, обращения систематизируются. Вся эта информация ляжет в основу рекомендаций, которые мы подготовим для профильных ведомств в сфере здравоохранения, а также станет базой для формирования законотворческих инициатив, как на региональном, так и на федеральном уровне. Все поступившие обращения будут находиться на контроле депутатов законодательного собрания региона, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, Приемная граждан Воронежской областной Думы продолжает прием обращений в дистанционном формате.

Письменные обращения можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. В обращении необходимо указать фамилию, имя и отчество отправителя, обратный адрес, суть предложения, заявления или жалобы, дату контактный телефон и оставить личную подпись. В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы или материалы либо их копии.

Также обращения можно направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной Думы. Внимание! Для того чтобы электронное обращение было рассмотрено, внимательно заполняйте разделы регистрационной формы. Формулируйте вопросы четко и корректно. Гражданин может прикрепить к обращению файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.

Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Информация справочного и иного характера (в пределах ведения сотрудниками общественной приемной) может быть предоставлена по телефону: (473) 277-93-13.