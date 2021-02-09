В пресс-службе мэрии сегодня сообщили, что в текущем году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено 651.5 млн. рублей. На эти деньги власти города планируют выполнить комплексный ремонт дорожного покрытия на 35 улицах общей протяженностью 39 километров.

По словам главы города дорожные работы будут проводиться по большей части на второстепенных улицах, а также в частном секторе, многие жители которого никогда ранее не имели твердого покрытия.

В ближайшее время мэрия объявит торги на поиск подрядчиков. Вадим Кстенин пообещал тщательный контроль за исполнением работ, который подразумевает лабораторные исследования нового покрытия. Гарантийный срок обновленных дорог составит пять лет.

Марина Хоружая