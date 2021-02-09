Для российских граждан готовится специальный пакет соцподдержки. Чтобы снизить недовольство населения страны перед грядущими выборами в Государственную думу, которые состоятся осенью текущего года, власти готовы выделить 500 миллиардов рублей (6.7 млрд. долларов) на социальную поддержку. По словам эксперта это 05% от предполагаемого ВВП на текущий год.

Кабмин заявил, что забота о благополучии российских граждан и поддержка нуждающихся категорий населения является основной задачей правительства и носит долгосрочный и системный характер. В этом году правительство планирует расширить эти меры, как сообщило агентство Reuters

Такие меры направлены на то, чтобы россияни поняли. что правительство делает все возможное для преодоления финансовых проблем.

Впрочем, о новом пакете социальных выплат может объявить только президент. Возможно Владимир Путин заявит об этом в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию, однако его дата еще не назначена.

Марина Хоружая