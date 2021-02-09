Региональное агентство по инвестициям обнародовало список коммерческих объектов, которые будут размещены на Петровской набережной в Воронеже.

Как сообщает «КоммерсантЪ», информация была представлена местным застройщикам, которые могут использовать для этих целей 21 гектар земли.

Бизнесмены смогут возвести на Петровской набережной аквапарк, концертно-выставочный центр, детский спортивный центр, спа-центр, фитнес-центра, кафе, ресторан, кофейни, спорт-бар, пункта проката велосипедов и зоны для еды.