Как защитить кожу от сильных морозов, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.

Морозная погода сушит кожу, приводит к появлению трещин и даже кровотечениям. Это происходит, по словам Станислава Арканникова, из-за «затормаживания» биохимических процессов организма.

«Сильные перепады температуры нарушают всевозможные биохимические процессы в коже. Кожа не получает достаточно питания и все процессы, которые в ней происходят, затормаживаются», – объяснил врач.

Особенно страдает кожа лица. Защитить ее от сухости и других неприятностей может питательный крем.

«Перед выходом на морозную улицу надо защищаться обязательно. Перед выходом на улицу надо нанести какой-либо жирный питательный крем, который защитит вашу кожу от мороза. Если это длительное пребывание на улице, то женщинам лучше еще и пудрой воспользоваться, чтобы получить дополнительную защиту и нивелировать жирный блеск», – уточнил Станислав Арканников.

Чтобы избежать неприятностей с кожей, врач рекомендует защищать ее не только на улице, но и дома.

«Кожа пытается защититься на улице в мороз, она начинает вырабатывать большое количество собственного сала. Сальные железы начинают функционировать активнее. Придя домой с улицы необходимо тщательно вымыть лицо, причем не обычной водопроводной водой, а минеральной. Это связано с тем, что в мороз кожа более чувствительная, и водопроводная вода в зависимости от жесткости может негативно повлиять на процесс умывания», – посоветовал Станислав Арканников в интервью радио Sputnik.

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