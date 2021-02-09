По просьбе «Газпрома» оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid временно приостановил транзит газа в Калининград через Литву. Напомним, что природный газ транспортируется в Калининградскую область транзитом, он поступает в Литву через Белоруссию и потоки всегда были стабильны. Договор о транзите заключен до конца 2025 года (формула — транспортируй или плати).

В качестве комментария «Газпром» заявил лишь о том, что потребности Калининградской области в природном газе полностью обеспечиваются за счет местного подземного хранилища (ПХГ). Марина Хоружая