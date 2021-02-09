Почему именно в Германию отправился блогер Алексей Навальный на лечение из Омска? Почему именно в Германии начала раскручиваться тема с якобы применением против Навального «боевого отравляющего вещества» класса «Новичок», несмотря на то, что посещавшие омскую клинику немецкие специалисты подтвердили анализы, показавшие отсутствие какого-либо токсико-химического отравления? Почему именно в Германии Навальный, утверждая, что его состояние было ужасным, вдруг начал готовить фильм о дворце в Геленджике, причём на студии, которая появилась лишь за месяц до начала съёмок этой 3D-анимации?

Этими вопросами всё чаще задаются как эксперты, так и рядовые граждане, столкнувшиеся с информационной волной, связанной с Навальным.

Можно сколько угодно слушать зарубежные небылицы о том, что никакой подготовки к «приёму Навального» Германия не вела, и что клиника «Шаритэ» была выбрана только лишь по той причине, что работают в ней «высококвалифицированные медицинские специалисты». Но на поверхность всплывает очевидное: появление Навального в Германии – это запланированная акция, которая не могла бы оказаться реализованной без участия немецких спецслужб.

Но какую ставку делают спецслужбы ФРГ на российского блогера?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно поближе познакомиться с публикациями, которыми отличался Алексей Навальный ещё задолго до того, как стал строить из себя борца против коррупции и адепта демократических традиций. В своих видеороликах Навальный в откровенно негативном ключе высказывался о мигрантах, называя тех тараканами, которых «нужно убивать тапками». Навальный нередко появлялся в компаниях радикалов-националистов, когда те ещё пытались устраивать свои деструктивные акции в крупных городах России.

Дошло даже до того, что небезызвестная (ныне покойная) Валерия Новодворская, которую сложно обвинять в отсутствии пиетета перед Западом, сравнила Навального с Гитлером. По словам Новодворской, при активизации политической деятельности Навального Россия рискует погрузиться в фашизм, как в своё время это произошла в Германии после прихода к власти Адольфа Гитлера с его реваншистскими лозунгами.

На своих угрозах в адрес мигрантов и рукопожатных акциях с националистами Навальный не остановился. Он стал поливать грязью один из главных национальных символов нашей страны – Победу в Великой Отечественной войне. В сети немало роликов, где Навальный позволяет себе откровенные оскорбления в адрес людей, выходящих с портретами своих предков на всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Навальный фактически отказывал в праве миллионам россиян чтить память о своих героических дедах и прадедах. Людей, которые призывали голосовать за поправки к Конституции, укрепляющие суверенитет России, Навальный называл предателями и холуями, записывая в их число великого актёра Василия Ланового, ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Всё это и стало объектом для пристального внимания со стороны немецких спецслужб. Явно была проведена аналитическая работа, которая касалась деятельности г-на Навального в России, его связях с отдельными представителями политических и бизнес-элит.

Интерес у немецких специальных структур фигура Навального вызвала именно в связи с тем, что он позволял себе растаптывать общественные, культурно-исторические устои, осуществлять надругательство над памятью воинов-победителей. Германии такая фигура нужна с целью активнее шельмовать историю Великой Отечественной, переписывать страницы освобождения советскими солдатами стран Европы от фашизма, в конечном итоге – сдерживать Россию.

По большому счёту, Навального взяли в колоду карт немецких спецслужб как вариант реваншистского толка. Именно поэтому под него и создавались легенды, включая «политическое преследование со стороны Кремля», «отравление Новичком», «честную борьбу с коррупционерами». Навальный стал агентом немецкой разведки, через которого российское общество собираются лишить стержня, культурной основы.

Если бы Берлин действительно заботили права преследуемых по политическим принципам, то власти Германии давно должны были встать на защиту, например, Джулиана Ассанджа, скрывающегося в посольстве Эквадора в Лондоне годами. Но нет… Ассандж Германии не интересен, ведь на нём нельзя разыграть антироссийскую карту. А вот на Навальном – можно. Что и пытаются делать.

Но только Германии нужно быть осторожнее со своими политическими интригами и попытками реваншей. Берлину не помешало бы вспомнить об уроках истории, в частности, о том, чем в своё время закончились попытки объявить себя выше других стран и народов. Если об этом власти Германии подзабыли, то есть немало способов им об этом напомнить. Для начала в офисы спецслужб Германии можно отправить в качестве напоминания фильм Михаил Ромма «Обыкновенный фашизм» — 138 минут правды, которую стоит оживить в их памяти.

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Фото voron-news.ru