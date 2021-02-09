Вчера, 8 февраля, Ленинский суд вынес обвинительный приговор воронежской строительной компании «Выбор-Север», которая незаконно снесла здание бывшего хлебозавода № 1, расположенного в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия. Своими действиями застройщик нарушил ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. В качестве наказания фирме придется заплатить 750 тыс. руб. Туже сумму заплатит и АО «Хлебозавод №1», который также нарушил законодательство об охране объектов культурного наследия.

Напомним, что скандал с воронежским хлебозаводом разыгрался еще в октябре, когда строительная компания «Выбор», принадлежащая депутату областной думы Александру Цыбаню, выкупила территорию бывшего хлебозавода под строительство. Помимо самого хлебозавода на данной территории находились также строения, обладающие признаками объектов культурного наследия. В результате строителями были уничтожены одноэтажный дом XIX века, труба паровой котельной (областное управление по охране ОКН включило ее в перечень зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия) и здание бывшей паровой мельницы. Данные объекты были снесены 5 декабря прошлого года, а накануне на сайте правовой информации Воронежской области был опубликован приказ о том, что комплекс хлебозавода № 1 признан выявленным объектом культурного наследия.

По данному факту в середине декабря было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ.

«Выбор-Север» подал иск в региональный Арбитражный суд о признании действий областного управления по охране объектов культурного наследия незаконными (претензии застройщика касаются признания исторической ценности зданий снесенного предприятия).

Марина Хоружая