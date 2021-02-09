Преступника из Луганска, убившего воронежскую учительницу, подозревают в двойном убийстве. Он объявлен в федеральный розыск.
Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск убийцу воронежской учительницы, которой он нанес 13 ножевых ранений. Теперь жителя Луганска, который убил воронежскую подозревают в двойном убийстве. Второе зверское преступление было совершено не в России.
Предположительно, убийца уже успел вернуться к себе на родину в Луганск.
Марина Хоружая
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