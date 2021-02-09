Правоохранительные органы объявили в федеральный розыск убийцу воронежской учительницы, которой он нанес 13 ножевых ранений. Теперь жителя Луганска, который убил воронежскую подозревают в двойном убийстве. Второе зверское преступление было совершено не в России.

Предположительно, убийца уже успел вернуться к себе на родину в Луганск.

Марина Хоружая