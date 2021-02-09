Еще вчера МЧС предупреждало воронежцев о надвигающейся непогоде. На сегодняшний день (начиная с 6 утра до 18.00 вечера) прогнозировали метель, пургу и сильный шквалистый ветер до 20 метров в секунду. Это и спровоцировало в городе пробки в непривычное время. Уже после двух часов дня движение на многих улицах города наблюдались 8-балльные пробки.

Город встал на пересечении Плехановской и Кольцовской (пробка на которой тянулась по Московскому проспекту аж до Беговой). Проблемы с движением возникли и на проспекте Революции, по ул. 20-летия Октября (от ВОГРЭСа к центру), а также по ул. Степана Разина также в направлении центра. Как обычно в непогоду, автомобили встали и на подъеме по ул. Грамши.

Непогода спровоцировала не только пробки, но и дорожно-транспортные происшествия. Так, аварии была замечены на улицах Театральной, 9 Января (при подъезде к виадуку), Димитрова, Ржевской и на Чернавском мосту.

Напомним, что сильный снегопад начался в Воронеже около 9 утра и к обеду лишь усиливался. По прогнозам синоптиков, до 18.00 метель будет усиливаться, после чего несколько ослабеет. Ночью будет идти небольшой снег, который прекратится около 6 утра.

Воронежцам просят не парковаться на магистральных улицах, чтобы не мешать коммунальным службам чистить снег.

Марина Хоружая