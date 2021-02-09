В День всех влюбленных 14 февраля сторонники Алексея Навального запланировали провести акцию с зажженными фонариками поучаствовать в которой призывают жителей всех больших российских городов. Предлагается в День Святого Валентина выйти во двор, включить фонарик на своем смартфоне, постоять так несколько минут, а затем поделиться фотографией (то есть нужно привлечь кого-то, кто заснимет происходящее) в соцсетях. Это будет своего роды призыв к несогласованным мероприятиям.

Напомним, что несанкционированные митинги в поддержку скандально известного оппозиционера уже проходили в нашей стране 23 и 31 января, а также 2 февраля. За эти две недели в столичные суды поступило около 5 тысяч административных дел на участников несанкционированных акций.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, узнав об Акции с фонариками, отметил, что и на этот раз в случае нарушения закона все виновные будут привлекаться к ответственности. Правоохранительные органы будут пресекать любые нарушения.

Марина Хоружая