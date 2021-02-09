Воронежцам отказывают в праве на работу за отказ от вакцинации!

В популярном паблике «Мой и твой Воронеж» сегодня выложили скан приказа, подписанного главным врачом Воронежской станции скорой медицинской помощи Сергеем Рожковым, где черным по-белому написано о том, что медиков скорой помощи, которые не прошли вакцинацию, не будут принимать на работу. То же самое касается и водителей воронежской станции скорой помощи. Те медики, которые уже работают, но отказались от вакцины, будут отстраняться от работы. Воронежцев возмутило нарушение конституционных прав граждан, ведь власти не раз говорили, что вакцинация — дело добровольное.

В документе предписывается заместителю главврача по технике Щербакову С.В., который заведует подстанциями, «отстранять от работы медицинских работников и водителей выездных бригад при отказе от иммунизации против коронавирусной инфекции». Следующим пунктом приказа идет «Допускать отстраненных работников к работе только после письменного подтверждения факта вакцинации и с предоставлением справки или сертификата о прививке». Начальнику отдела кадров Ковалевой Л.М. приказано также не принимать на работу медработников и водителей скорых выездных бригад, без предоставления справки об иммунизации, либо если люди переболели коронавирусом — справки о наличии антител (IgG)

В документе сообщается, что все сотрудники станции имеют возможность привиться от COVID-19.

В областном департаменте здравоохранения не стали отрицать данный факт. Там считают подобные приказы правомерными, поясняя это тем, что врачи не должны становиться источником инфекции для пациента. По утверждению пресс-службы облздрава, именно федеральное законодательство регулирует вопросы иммунизации населения из групп риска (то есть это вовсе не личный выбор каждого гражданина!), к которым относятся работники здравоохранения.

Чиновники же, когда говорили о том, что вакцинация будет добровольной, забыли внести маленькое уточнение — отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения при исполнении человеком должностных обязанностей. Теперь выясняется, что за отказ прививаться могут уволить с работы, или отказать в приеме на нее. То есть по факту, вакцинация у нас «добровольно-принудительная»

В январе в интернет так же был слит приказ о вакцинации от коронавирусов на одном из воронежских заводов, согласно которому если работники отказываются прививаться, директор «оставляет за собой право принимать соответствующие решения».

Одним словом, медиков, которых, как показала пандемия, у нас и так не хватает, станет еще меньше. Многие уже собрались писать заявление об увольнении, заявляя, что не хотят быть подопытными кроликами и вводить в организм малоизученную вакцину. Если людей будут угрозами заставлять прививаться, скоро в Воронеже работать будет некому.

Анастасия Коваленко.