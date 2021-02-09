ЧП произошло в понедельник у школы №67 в Левобережном районе

Ребенок возвращался в это время из школы домой. За девочкой увязалась стая собак. Они начали вести себя агрессивно, пытаясь схватить ребенка за ноги. Девочку спасли крики жильцов соседней многоэтажки – они отогнали животных.

В Воронеже следователи организовали доследственную проверку по данному факту.

Как сообщил депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России», заместитель председателя думского Комитета по экологии и природопользованию Дмитрий Ширяев, парламентарии будут внимательно следить за проверкой, которая проводится по данному происшествию.

Также в ближайшее время депутаты намерены обсудить ситуацию с отловом бродячих собак с руководством департамента экологии области. На данный момент отловом бродячих животных занимаются управы районов по заявкам воронежцев. После того как жалоба на бездомных собак поступила, сотрудники управы связываются с подрядной организацией, которая ответственна за отлов собак. Подрядчики приезжают, вылавливают животных и стерилизуют.

«Как сообщила администрация города, сотрудники управы района и управления экологии, а также специалисты в области ветеринарии и зоозащитники уже выезжали на место происшествия, обследовали территорию и в ближайшее время будет произведен отлов нечипированных бродячих собак для того, чтобы произвести стерилизацию»,- рассказал депутат.

Также парламентарии намерены обсудить с городскими властями строительство муниципального приюта для бездомных животных. По предварительным расчётам оно может начаться в этом году.