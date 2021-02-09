Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, высокую вероятность обильных снегопадов, в Ленинском районе 8 февраля выполнялся ряд превентивных мероприятий.

— Специалисты управы района разрабатывают задания для дневных и ночных смен Комбината благоустройства таким образом, чтобы максимально эффективно использовать технику и тщательно производить уборку территории, — сказал глава управы Сергей Ситников.

Так сегодня, в числе прочих, проводятся работы по зачистке от наледи дорожного полотна у бордюрного камня, подметание проезжей части и тротуаров, обработка песко-соляной смесью дорог в частном секторе. Из-за сложного рельефа местности особое внимание уделяется состоянию нагорных лестниц. Их в районе 25. Рабочие КБУ очищают лестницы от снега, обрабатывают противогололедными матералами.