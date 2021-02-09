Состоялась рабочая встреча председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова и уполномоченного по правам человека в Воронежской области Татьяны Зражевской.

В Воронежской области подведут итоги работы уполномоченного по правам человека за десять лет

Основной темой встречи стало обсуждение деталей предстоящего доклада омбудсмена перед Воронежской областной Думой о соблюдении прав человека в регионе. Как отметила Татьяна Зражевская, в текущем году в Воронежской области отмечается десятая годовщина создания института омбудсмена. Поэтому предстоящий доклад будет посвящен не только ходу исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека в 2020 году, но и в целом итогам деятельности уполномоченного за десятилетний период.

Татьяна Зражевская также проинформировала Владимир Нетёсова о том, что в ближайшее время запланирован выпуск специального журнала, посвященного десятилетию института омбудсмена на территории региона.

Кроме того, омбудсмен представила председателю Воронежской областной Думы монографию «Методологические основы организации эффективной деятельности региональных уполномоченных по правам человека в современных условиях». Книга была подготовлена аппаратом уполномоченного по правам человека в Воронежской области на основе собственных наработок. Монография предназначена для сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека в регионах, специалистов и научных работников, предметом деятельности которых является государственная и общественная правозащита, а также студентов и аспирантов соответствующих учебных специализаций. Как отметила Татьяна Зражевская, работу воронежцев высоко оценила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, рекомендовав монографию для применения в своей деятельности всем региональными омбудсменами страны.

Также в ходе встречи Владимир Нетёсов и Татьяна Зражевская обсудили ряд вопросов поддержки и развития гражданского общества, реализуемые в рамках Указа Президента РФ Владимира Путина.