С пятницы немного изменит свой маршрут автобус №113, который соединяет микрорайон Шилово с железнодорожным вокзалом «Воронеж-1». Теперь ПАЗик будет заезжать и к корпусу городской поликлиники №7

Конечной остановкой в мкр. Шилово будет «Магазин», далее автобус проследует по по ул. Теплоэнергетиков, Острогожской, заедет на ул. Ключникова, а затем к шестому корпусу поликлиники №7. Далее 113-я маршрутка проследует по Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября и Кольцовской до конечной «ЖД-вокзал Воронеж-1». Назад автобус будет ехать в обратной последовательности.

Марина Хоружая