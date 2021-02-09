В областном управлении Следственного комитета сообщили, что в Воронеже была поймана на взятке сотрудница одного из отделов регуправления Росреестра. По данным следствия, в июле прошлого года к 39-летней сотруднице Росреестра обратился представитель одной строительной фирмы, который попросил поставить на кадастровый учет участок, где запрещено строительство. Госслужащая согласилась пойти на преступление за определенную плату — ее размер женщина определила в 25 тысяч рублей.

Посредник, обратившийся с такой просьбой, также был задержан. Как выяснилось, 54-летний житель Воронежа сообщил руководству фирмы о том, что с него запросили за услугу четверть миллиона. Получив деньги, предприимчивый мужчина перевел сотруднице Росреестра оговоренную сумму в размере 25-ти тысяч, а остальные деньги присвоил себе.

В декабре и сотрудница, поставившая на кадастровый учет участок, где нельзя было строить, и посредник были задержаны сотрудниками ФСБ и СК. На сотрудницу Росреестра было заведено уголовное дело по части 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконных действий»), что предполагает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Посредника же обвинили в «посредничестве во взяточничестве, совершённом в крупном размере» (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ). Он может задержаться в колонии уже до 10 лет. Мерой пресечения мужчине выбрано содержание в СИЗО.

Марина Хоружая