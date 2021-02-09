Сегодня, 9 февраля, депутатами Государственной Думы были приняты во втором чтении поправки в устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Благодаря этим поправкам теперь запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта детей, не достигших 16-летнего возраста, едущих без сопровождения взрослых.

Предпосылкой для данного решения послужили случаи, когда детей высаживали из транспорта за неоплату даже в сильный мороз, после чего и приходилось несколько километров идти пешком. Так, в конце декабря в Новосибирске кондуктор автобуса высадил 10-летнюю девочку у которой не оказалось с собой справки из школы — школьница оказалась в лютый мороз на безлюдной улице. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает, что такие случаи могут привести к трагедии. Принятие нового закона позволит исключить подобные ситуации и обеспечит безопасность детей.

Также, согласно новому законопроекту, будет изменена процедура контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь это будут регулировать региональные власти.

Марина Хоружая