После решения суда о замене в отношении Алексея Навального условного срока на реальный «возглас демократии» решили подать украинские власти. Стоит напомнить, что из-за более чем 60 нарушений правил отбывания условного срока судья постановила отправить Навального в колонию общего режима, где с учётом его нахождения под арестом провести он должен 2 года 8 месяцев. Однако этим ситуация может не закончиться, так как в отношении Алексея Навального проводятся новые судебные слушанья по факту оскорбления им ветерана Великой Отечественной войны.

Украинские власти решили, что их мнение по этому поводу в мире кому-то интересно и объявили о своём требовании «немедленно освободить Навального». В частности, с таким требованием выступил руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что в противном случае «против России необходимо ввести новые жёсткие санкции». Кулебу в этом плане поддержал и его предшественник на посту главы МИД Украины – Павел Климкин.

При этом обращает на себя внимание следующий факт: оба этих политических деятеля на Украине заявили о том, что «в ситуации с Навальным нужно учитывать его политические взгляды и планы». При этом «политические планы» российскому блогеру украинские власти в лице того же г-на Кулебы явно пытаются предложить свои.

Так, в министерстве иностранных дел Украины заявил о том, что «в случае прихода Алексея Навального к власти в России, он должен быть вернуть Украине Крым». Причём сложно подозревать украинских чиновников в незнании того факта, что лица, отбывающие срок за уголовные преступления, на основании Основного закона РФ, не могут быть избраны на высшие государственные посты. Таким образом, следует констатировать, что официальный Киев фактически открыто заявляет о готовности поддержать антиконституционный переворот в России. Учитывая тот факт, что на самой Украине в вопросе подобного рода переворотов явно преуспели, попутно демонтировав собственную государственность и потеряв хоть какую-то поддержку со стороны собственного населения, теперь ищут возможность перенести свой деструктивный опыт и на территорию Российской Федерации.

Фактически украинские власти дают понять, что если Алексей Навальный вдруг каким-то образом окажется у политического штурвала РФ, то он отдаст Крымский полуостров Украине. Заставят это сделать через «демократических союзников».

Если говорить об упомянутом выше Павле Климкине, то важно добавить ещё одно его заявление. По словам экс-главы внешнеполитического ведомства Украины, Навальный «потом должен не только отдать Крым, но и просить прощения за российскую агрессию».

А если учесть тот простой факт, что Алексей Навальный явно исполняет заказ западных элит, включая представителей натовских спецслужб, по дискредитации России, то будущее Навального в качестве «президента России» может быть только одно. Это тотальный развал России, передача реальных рычагов управления страной тем самым западным партнёрам, под чью волынку и пляшет человек, называющий себя оппозиционером. В качестве примера можно привести, кстати, ту же Украину.

Нынешний украинский президент Владимир Зеленский – типичная марионетка олигархических кругов и западных спонсоров украинского политического хаоса. В своё время, заручившись поддержкой большинства украинцев, он пришёл к власти. Люди надеялись на перемены, выдали Зеленскому огромный кредит доверия. Но, получив власть, Зеленский показал себя как политик, который не имеет и процента самостоятельности. Все его решения продиктованы давлением то со стороны МВФ, то со стороны Вашингтона, то со стороны радикальных националистов.

И теперь украинские чиновники, которые сами от той же «плоти», пытаются продвинуть похожий вариант для России. И этот вариант – «президент Навальный», от которого ожидают разбазаривания российских земель, что является откровенным преступлением против российской Конституции.

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Фото voron-news.ru