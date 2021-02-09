22 февраля в клубе STATION MIR (CONCERT HALL) экс-солист легендарной группы BAD BOYS BLUE Кевин Маккой (Kevin McCoy) устроит грандиозную супер-дискотеку, посвященную своему 50-летию. Кевин в Воронеже уже бывал с концертами, но на данной площадке выступит впервые.

Воронежцы услышат любимые песни в исполнении экс-участника мега-популярной группы BAD BOYS BLUE. В преддверии Мужского дня Кевин Маккой приглашает поклонников понастальгировать по прошлом, а заодно размяться. Большая дискотека будет длиться полтора часа.

По случаю своего 50-летнего юбилея, которому и посвящен российский тур, Кевин не только порадует публику старыми хитами, но и представит на ее суд новые, не менее драйвовые композиции.

Начало концерта в 19.00

Адрес клуба: ул. Генерала Лизюкова, 4

Марина Хоружая