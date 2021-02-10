После 10 лет работы покидает свой пост Татьяна Зражевская, уполномоченный по правам человека Воронежской области.

Омбудсмен, по закону, не может занимать должность более двух сроков.

«Коммерсант» сообщает, что вероятным кандидатом на это пост является Алла Стрелкова, глава регионального управления министерства юстиции.

Сама Зражевская, по данным издания, готовит отчет о работе в прошлом году. О кандидатуре преемника Зражевская с губернатором Гусевым пока не говорила.

9 февраля в областной Думе состоялась рабочая встреча председателя спикер парламента Владимира Нетёсова и уполномоченного по правам человека в Воронежской области Татьяны Зражевской, которая проинформировала о том, что в ближайшее время запланирован выпуск специального журнала, посвященного десятилетию института омбудсмена на территории региона..