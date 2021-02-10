



Бар SOHO на проспекте Революции, 36/38 в Воронеже закрыли по решению суда за многочисленные нарушения анти эпидемиологического законодательства.

Ране владельца увеселительного заведения уже штрафовали на 500 тысяч рублей.

Новые нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора во время неожиданного рейда.

Центральный районный суд Воронежа приостановил деятельность SOHO на 5 дней, чтобы устранить выявленные нарушения.

Фото pixbay.com