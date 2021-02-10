В Воронежской области назначили главного по цифровому развитию
Новый руководитель регионального департамента цифрового развития назначен в Воронежской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 10 февраля руководить структурной единицей обладминистрации будет Денис Волков.
С 2006 года он руководил ООО «Интеллектуальные системы». Бывший глава департамента Дмитрий Проскурин стал временно исполняющим обязанности ректора ВГТУ октября 2020 года.
Фото Яндекс.карты
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