Новый руководитель регионального департамента цифрового развития назначен в Воронежской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с 10 февраля руководить структурной единицей обладминистрации будет Денис Волков.

С 2006 года он руководил ООО «Интеллектуальные системы». Бывший глава департамента Дмитрий Проскурин стал временно исполняющим обязанности ректора ВГТУ октября 2020 года.

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