Воронежский ЗАГС назвал число детей, которые были зачаты во время самоизоляции, вызванной эпидемией коронавируса в апреле прошлого года.

В январе, по данным ведомства, родилось 643 мальчика и 617 девочек — всего 1 260 детей.

Среди них на свет появилось 11 двойней. Вторых детей в семьях родилось в 536 случаях. Третьих детей или последующих — 247.

А в одной из воронежских семей на свет появился 11-ый ребенок.

Любопытно, что в январе 2020 года, когда пандемии еще не было родилось на 400 младенцев больше. Так что изоляция к росту рождаемости не привела.

Фото pixbay.com