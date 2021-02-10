На воронежской молочно-товарной ферме в Павловском районе 8 февраля произошел несчастный случай.

По данным воронежской Гострудинспекции, инцидент случился на племенном заводе «Дружба» в селе Покровка.

При работе в телятнике, рабочего лягнула в живот лошадь. Мужчина с серьезной травмой был госпитализирован в больницу.

В ведомстве отметили, что для расследования данного происшествия создана комиссия, во главе с сотрудником инспекции.

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