В Воронежской области лошадь чуть было не убила рабочего
На воронежской молочно-товарной ферме в Павловском районе 8 февраля произошел несчастный случай.
По данным воронежской Гострудинспекции, инцидент случился на племенном заводе «Дружба» в селе Покровка.
При работе в телятнике, рабочего лягнула в живот лошадь. Мужчина с серьезной травмой был госпитализирован в больницу.
В ведомстве отметили, что для расследования данного происшествия создана комиссия, во главе с сотрудником инспекции.
Фото pixbay.com
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