Прожиточный минимум повысили в Воронежской области.

Впервые власти его установили на целый год. Согласно постановлению регионального правительства, для трудоспособных жителей он составил 9 тыс. 747 рублей.

Для детей прожиточный минимум составит 9 тыс. 558 рублей. Пенсионерам его повысили до 9 тыс. 20 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум используется при расчете субсидий на услуги ЖКХ, детских пособий и доплат к пенсиям.

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