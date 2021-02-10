Воронежцы высказали свою оценку уровня оплаты за капитальный ремонт.

Социологи воронежского института общественного мнения «Квалитас» провели опрос в ходе которого опросили 602 человека на предмет платы за капремонт.

47% отвечавших посчитали, что предлагаемая к оплате сумма выше справедливой.

Еще 45 % назвали оплату приемлемой, которая не сильно влияет на семейный бюджет.

Кстати, также в ходе опросы выяснилось, что исправно платят за капитальный ремонт 91% воронежцев.

По данным Фонда капитального ремонта Воронежской области, уровень собираемости оплаты за капремонт составляет от 96 до 98 процентов.

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